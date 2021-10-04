اتفرج – إجبار هاجر أحمد على التصوير رغم إصابتها بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار هاجر أحمد على التصوير رغم إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن تفاصيل جديدة بشأن إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل الصحي.

كما اوضحت انه تم إجبارها على تصوير مشاهد مسلسلها الأخير “من غير ضمان” الذي يعرض حالياً رغم علم فريق الإنتاج بإصابتها بكورونا.

و قالت:” أنا تعبانة وحرارتي 39.8 درجة مئوية منذ صباح اليوم، وقد اكتشفت إصابتي بكورونا يوم الجمعة قبل الماضية، وأتابع حالتي مع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، حيث اتبعت البروتوكول العلاجي، ولكن حالتي لم تستجب له بسبب عدم تناولي لأي أطعمة جراء إصابتي بالقيء المستمر”.

و أشارت أجريت مسحة يوم الخميس الماضي وجاءت النتيجة سلبية، ونصحها الطبيب بضرورة دخول المستشفى للحجز بها لكنها أخبرته بأنه لديها تصوير.

وتابعت: “قلت له: أنا عندي تصوير ولازم أروح، فرد عليّ: تصوير؟ إنتي اتجننتي؟ هبلغ عنك والله لإنك هتعدي زمايلك، وهترجعيلي على العناية المركزة”.

وأضافت أنها اقترحت تأجيل عرض المسلسل لمدة اسبوع واحد لحين تعافيها بعد حوار دار بينها وبين ياسين أحمد كامل مخرج حكاية “من غير ضمان” إلا أنه قال لها: “مالوش لازمة، إن شاء الله المسحة تبقي سلبي، وأقسم بالله هنزل تاني يوم التصوير، لأني مش بتدلع وبحب شغلي جدا”.

و جاءت نتيجة المسحة الثانية إيجابية فأرسلت التحاليل والروشتة والأدوية إلى مسؤول الإنتاج، وقالت هاجر لهم: “مش عارفة أتصرف إزاي يا جماعة، وأنا فعلاً تعبانة، والمفترض إني أدخل المستشفى”.

وتابعت: “فوجئت بتواصل أحد مسؤولي الإنتاج مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، واتهمني بإدعاء المرض وتهربي من استكمال التصوير، فتواصل النقيب مع زوج شقيقتي لاستجلاء الحقيقة، وعرف منه إني ميتة من التعب، فقال له: متخلهاش تنزل تصور”.