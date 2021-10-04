شاهد .. والد نور يشعل ردود الفعل حول رفضه زواج إبنته من الوليد مقداد .. اتفرج

انت الان تتابع خبر والد نور يشعل ردود الفعل حول رفضه زواج إبنته من الوليد مقداد .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثرت الشائعات في وقت سابق حول رفض والد ​نور غسان زواج إبنته من الوليد مقدات، بسبب غيابه عن حفلة زفاف ابنته على الوليد، ورغم تأكيد العائلة ان والد نور كان مريضا ولم يستطع الحضور، الا ان البعض لم يصدق هذه المبررات، بل إختلقوا الكثير من الأقاويل والخلافات حول هذا الزواج.

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ولدحض الشائعات والأكاذيب، حرص الثنائي نور والوليد على التقاط الصور مع والدها، بعد عودتهما الى الكويت من شهر العسل تأكيدا ان اخبار عدم قبوله بالوليد ليس الا شائعة، وانه فعلا كان مريضا ولم يستطع حضوره حفل الزفاف.

وتفاعل المتابعون مع الصور والتصريحات التي تؤكد عدم وجود الخلافات والرفض لهذا الزواج، مؤكدين ان من يطلق الإشاعات أشخاص يحاولون البحث عن الشهرة والترند، بينما ما زال البعض يشكك بأسباب غياب والد نور عن حفل زفاف إبنته.

يذكر ان الوليد مقداد قد عقد قرانه على نور غسان في وقت سابق وسط الأهل والمقربين في الأردن، وتصدر زفافهما مواقع التواصل، التي ضجت بتداول الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها عائلة مقداد عبر حساباتهم، والوليد مقداد هو الإبن الأكبر لخالد مقداد المؤسس لقناة طيور الجنة التي تنال شهرة واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي.

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