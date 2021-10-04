شاهد .. تفاصيل مروعة في واقعة العثور على جثة ممثلة مصرية غارقة بدمها في البانيو .. اتفرج

انت الان تتابع خبر تفاصيل مروعة في واقعة العثور على جثة ممثلة مصرية غارقة بدمها في البانيو .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية جيلان إبراهيم فؤاد زكي، المعروفة فنيا جيلان ابراهيم، قدمت 3 اعمال في الدراما، أشهرها مسلسل الضوء الشارد، بدور نهلة، وهي الفتاة التي احبها الفنان محمد رياض ضمن احداث العمل، إلى ان تركها بسبب الزواج من حبيبته الفنانة منى زكي.

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كانت نهاية الفنانة جيلان مروعة بعد ان تم العثور عليها في البانيو غارقة بدمائها، حيث كانت متزوجة من ضابط شرطة يدعى خالد محمد رضا، كان مدمنا على مخدر الكوكايين، ودائم الاعتداء عليها.

وفي عام 2000، وتحديدا في عيد ميلاد زوجها، الذي يصادف 28 مارس، وبعد مغادرة أصدقاء زوجها حفلة عيد الميلاد التي اقامها في المنزل، كان الزوج مخمورا وتحت تأثير المخدرات، وسمع زوجته جيلان تتحدث مع صديقتها في مكالمة هاتفية، وتحكي لها عن اعتداء زوجها الدائم عليها وعصبيته المفرطة، وطلبت من صديقتها، أسماء لأدوية مهدئة من أجله.

وعندما سمع زوج جيلان المحادثة، ثار غاضبا ودخل عليها غرفتها واعتدى عليها بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ومقتلها، وقال زوجها في تحقيقات الشرطة أنها سقطت في حوض السباحة مما أدى لمصرعها، ولكن المحكمة استندت إلى شهادات من أهل جيلان والجيران والكشف عنحقيقة تعاطي زوجها للكوكايين وكان دائم الاعتداء عليها.كما اعترف الجندي الذي استعان به الزوج، لمسح دماء المجني عليها في حمام المنزل أمام المحكمة قائلاً إن زوج الفنانة الضحية تركها في البانيو حتى تصفت دمائها

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