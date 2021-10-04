شاهد .. بعد رقصها وهي شبه عاريه .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تتعرض لموجة غضب .. اتفرج (فيديو فاضح)

انت الان تتابع خبر بعد رقصها وهي شبه عاريه .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تتعرض لموجة غضب .. اتفرج (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة المغني المصري تامر حسني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي برقصها المثير على أنغام أغاني البوب وسط أجواء صاخبة واحتفالية.



تواجدت بسمة بوسيل في حفل لفرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas، والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالعاصمة المصرية القاهرة.58659842

واختارت إطلالة مُثيرة سوداء مُرتديةً جمبسوت ضيق بأكمام طويلة وياقة مرتفعة وفتحة خلفية كشفت ظهرها بالكامل، بينما نسَّقت إطلالتها بقبعة رمادية.



وشاركت بوسيل صورها من الحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق بالإنجليزية: "كوني الأصل، وليست النسخة المقلَّدة".



ونشرت بوسيل مقطع فيديو وهي ترقص بحماس على أنغام الموسيقى، وعلَّقت: "قضيت أجمل أوقات حياتي في مشاهدة فرقة BEP.

احب موسيقاهم وأجوائهم.. أشكرك صديقي العزيز رابح مقبل على إعادة الذكريات الرائعة.. فخورة بك".



وألغت بوسيل خاصية التعليقات على منشورها بعد تعرضها لهجوم كبير بسبب إطلالتها ورقصها.58659842