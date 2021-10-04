شاهد .. حلا الترك تفاجئ الجميع بظهور صارخ بأحضان سعد لمجرد ..صوره

انت الان تتابع خبر حلا الترك تفاجئ الجميع بظهور صارخ بأحضان سعد لمجرد ..صوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

التقى الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم السبت 2 أكتوبر 2021، بالفنانة البحرينية حلا الترك، خلال تواجده بأحد صالونات التجميل الشهيرة بدبي.



ونشرت حلا عبر ستوري حسابها على الانستغرام، صورة رفقة صاحب الصالون وسعد لمجرد، وأرفقتها بقلبين، وقام هذا الأخير بدوره بإعادة نشر الصورة عبر حسابه.67454972



وتم تداول هذه الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغلب التعليقات تتساءل عن ردة فعل دنيا بطمة بعد رؤيتها لهذا المنشور.



من جهة أخرى، يستعد سعد لمجرد لاحياء حفل فني بدبي مارينا، يوم 8 أكتوبر 2021.

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