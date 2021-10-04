شاهد .. اتذكرون الطفله منة عرفة من اغنية الفار السندق إلى قفص الزوجية.. فيديو

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفله منة عرفة من اغنية الفار السندق إلى قفص الزوجية.. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ببراءة طفولتها خطفت قلوب الجماهير، حينما ظهرت لأول مرة فى الفيلم السينمائى "مطب صناعى" مع الفنان عزت أبو عوف وأحمد حلمى عام 2006، ولدت منة عرفة فى الأول من مايو 1999.

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وبدأت مسيرتها الفنية عام 2005 بمشاركتها فى مسلسل "السندريلا"، بعد ذلك شاركت فى أعمال فنية، أبرزها: "حلم العمر" و"البيه رومانسى" و"جيران السعد".



وفى عام 2006 شاركت مع النجم أشرف عبد الباقى والفنانة لقاء الخميسى فى سيت كوم "راجل وست ستات" وأجزائه المتتالية، واعتبرت مشاركتها فيه من أكثر أدوارها تألقا طوال هذه الفترة.

كانت منة عرفة بمثابة أيقونة الطفولة والبراءة حتى ظهرت مع اليوتيوبر "على غزلان" فاعتقد الجمهور أنهما ارتباطا عاطفيًا رغم نفيها المتكرر أن ما يجمعهما الصداقة، لكنهما بعد فترة حذفا صورهما التى جمعتهما من السوشيال ميديا.



وفى مطلع 2020 أثارت منة عرفة جدلا كبيرا بعد تسريب صور لها بالمايوه كسرت صورة براءتها فى فيلم "مطب صناعى" وأغنية "الفار السندق" التى غنتها مع أحمد حلمى، وفى منتصف 2021 فاجئت منة عرفة جمهورها بإعلان خطوبتها من "محمود المهدى"

شاب من خارج الوسط الفنى لكنه يحلم بالنجومية، تعرفت منة عرفة عليه خلال تصوير فيلم الرعب 666 الذى يشارك محمود المهدى فى إنتاجه وفى فريق التمثيل وبعد عقد قرانها أعلنت منة عرفة أن حفل زفافها سيكون بعد عرض فيلم 666.

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