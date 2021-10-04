انت الان تتابع خبر الجمهور يكشف خداع رانيا يوسف بسبب صورة.. شعر مستعار وتجاعيد!! اتفرج كيف ظهرت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 06:55 مساءً | (خليج الجزيره)

صورة واحدة كانت كفيلة بفضح الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، حيث أظهرت تجاعيد كبيرة في وجهها، بالإضافة إلى شعرها المستعار.

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في التّفاصيل، نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من أحدث جلسة تصوير قامت بها ظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الأصفر.

وتعرضت للانتقادات بسبب اكتشاف الجمهور ان شعرها ليس شعرها واتهموها بوضع باروكة أو شعر مستعار في الصور كما ان تجاعيدها ظهرت في معظم الصور فانقسم الجمهور بين من هنأها لانها حافظت على طبيعيتها وبين من شجعها على الخضوع لحقن بوتوكس للتخلص منها لانها شخصية معروفة وعليها ان تهتم بشكلها بين الحين والاخر والظهور بأبهى صورة.

من جهةٍ أخرى، كان قد أثار والد الممثلة المصرية رانيا يوسف السخرية بعد الحديث عن ابنته بشكلٍ مختلفٍ عمّا تظهره الحقيقة في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عرّضهما للانتقادات.

في التّفاصيل، إنتشر تصريح لوالد الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​، تحدث فيه عن إلتزام ابنته بالتعاليم الدينية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصريح، الذي قال فيه: “نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط”.

وأثار هذا التصريح السخرية بين المتابعين وتصدّر إسم “رانيا يوسف” الترند وأصبحت حديث الجمهور، فدائمًا ما تثير رانيا ضجة على مواقع التواصل، وتتعرض لإنتقادات بسبب إطلالاتها وتصريحاتها الجريئة.

لاحقاً، تبيّن أن هذا التصريح لرانيا خلال الحلقة الثالثة من برنامج “More About Rania”، الذي تم تصويره في منزلها وعُرض عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وتحدّثت فيها عن والدها ووصفته بـ”أحن رجل في الدنيا”، وأضافت:”أبي كان عسكرياً خارج المنزل فقط، كان يعطيني الحرية بإتخاذ قراراتي بنفسي قائلا لي انتِ اللي هتتحملي نتيجة قراراتك”.وأوضحت رانيا يوسف خلال الحلقة أن والدها من الناس المتفائلة دائماً، وأنها تمتلك صفات كثيرة من والدها، مؤكدة على أن الماديات لا تعني له أي شيء، وهو جد حنون على ولديها جيسي ونانسي، وحبه لها ليس له حدود لأنها أول أبنائه.

وأضافت أن والدها يثق في تفكيرها وإختياراتها، وتابعت: “صحيح بغلط لكن هو مش من نوع الآباء اللي ممكن يأنبني، دايما بيديني دفعة وإن اللي عدى خلاص مات وابتدي صفحة جديدة”.

وقالت: “ربنا يخليهولي طبعا هو اللي شايلني ويمكن بعد انفصالي عن زوجي منذ 9 سنين والدي عايش معايا في نفس البيت مسئول عني وعن ولادي وعن البيت، ربنا يخليهولي يارب ويديله الصحة”.

وأكدت على “أن الحياة العسكرية علمتها أن تكون شخصية مستقلة، وأن والدها أيضا علمها ذلك، لأنه لم يفرض عليها أي شيء يوما ما، على الرغم من أنها ذهبت مع والدها لعمله عندما كانت طفلة صغيرة كانت تشاهده رجل عسكري يعطي الأوامر، لكنه لم يظهر بهذا الشكل في المنزل.

وأضافت رانيا: “الحياة العسكرية علمتني النظام واكون مسؤولة عن قراراتي واعتمد على نفسي واكون مستقلة”.

ووصف والد رانيا إبنته بالطيبة، قائلا: “طيبة زيادة عن اللزوم، إنسانة إلى أقصى درجات الإنسانية، في تعاملاتها مع جميع المخلوفات وانه يعتز بهذه الصفة في ابنته”.

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