انت الان تتابع خبر صدمه المتابعين من جمال كارول سماحة في ظهورها الأخير! اتفرج كيف ظهرت ستصاب بالدهشه والجنون صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 07:07 مساءً | (خليج الجزيره)

فاجأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المتابعين بصور جديدة، حيث بدا الـ وزن أقلّ بكثيرممّا كانت عليه سابقًا، وقد حصلت على العديد من التعليقات الإيجابية.

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نشرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين بخسارتها وزن بشكل ملحوظ.

وأطلت كارول بأناقة لافتة إذ إرتدت فستاناً كلاسيكياً باللون البيج وسرحت شعرها بطريقة ناعمة.

وأرفقت كارول الصورة بتعليق طريف قالت فيه: ” خسارة الوزن دليل أن بعض الخسارات ربح”.

من جهةٍ أخرى، افتتح وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة أول مسرحاً غنائياً في الساحل الشمالي بعنوان O BY MICHELLE بالتعاون مع الفنان اللبناني ميشال فاضل.

تعاون وليد زوج كارول سماحة مع ميشال فاضل هو الأول من نوعه ونتج عنه مسرحاً غنائياً في الساحل الشمالي حيث عبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذا الأمر.

وعلقت كارول:

“فخورة بزوجي العزيز وليد مصطفى وصديقي العزيز ميشال فاضل على هذه الشراكة المميزة.. أهنئكما على مجهودكما في تطوير مشاريع فنية جديدة في مصر”.

وحضر الافتتاح العديد من النجوم من بينهم سميرة سعيد وليلى علوي وبلقيس فتحي وإيناس الدغيدي، وغيرهن.

وخلال الحفل ألقى ميشال كلمة وجه فيها تحية كبيرة إلى وليد وأكد أن هذا المسرح سوف يغير الكثير في الفن على المستوى العربي.

وقد إستعادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة نجاح أغنيتها “Bon Voyage” التي كانت أطلقتها في حزيران/يونيو عام 2020 من جديد، وهذه المرة بنسخة جديدة باللهجة الفرنسية.

وأطلقت كارول سماحة النسخة الفرنسية من أغنيتها “Bon Voyage” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

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