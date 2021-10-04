شاهد .. متع عينك .. دانا جبر تصدم جمهورها بصورة مثيرة وانوثة طاغيه.. اتفرج

انت الان تتابع خبر متع عينك .. دانا جبر تصدم جمهورها بصورة مثيرة وانوثة طاغيه.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة السورية ​دانا جبر​والتي ظهرت فيها وقد إرتدت فستاناً ضيقاً باللون الأسود أثار الجدل بين المتابعين .

80695699

في حين لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها دانا الجدل، إذ نشرت من قبل صورة لها في صفحتها الرسمية، بدت فيها مرتدية ميني شورت أبيض، ونسقته مع كروب توب باللون البيج.

واعتمدت دانا ماكياجاً ناعماً، وانقسم المتابعون بين مهاجم لها بسبب ارتدائها هكذا ملابس كاشفة، وبين من أشاد بجمالها ورشاقتها.

80695699