شاهد .. اتفرج..هكذا أصبح شكل طفلة طيور الجنة بعد سنوات من الاختفاء(فاتنة وجمالها لايوصف ). هل، رأيتم جمالا كهذا؟؟)

انت الان تتابع خبر اتفرج..هكذا أصبح شكل طفلة طيور الجنة بعد سنوات من الاختفاء(فاتنة وجمالها لايوصف ). هل، رأيتم جمالا كهذا؟؟) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سنوات من الابتعاد عن الأضواء قضتها الشابة لين الصعيدي، والتي عرفها الجمهور عندما كانت طفلة تغني في قناة «طيور الجنة».

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وبعد كل تلك السنوات، عادت لين الصعيدي لتطل على الجمهور في مرحلة المراهقة بصور من حضورها أحد المناسبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة الشابة لين الصعيدي برفقة شقيقها في إحدى المناسبات.

وظهرت لين الصعيدي مرتدية فستان سواريه من اللون الموف، وتداول صورها عدد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم، معجبين بشكلها في مرحلة المراهقة.

وتركت لين شعرها منسدلا على كتفيها، فيما ضعت مكياجا بسيطا ملائما للوك الفستان.

وتحدث عدد كبير من محبيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن التغيير الكبير في شكلها، بعد مرحلة الطفولة.

وكان من بين التعليقات على صور لين، «ما شاء الله كبرت امتى دي؟»، و«كبرت البنوتة كبرت ست الكل»، و«شكلها زوجة والدها مش بنته»، حيث ظهر بجانب عمر الصعيدي في عدد من الصور.

وكانت الفنانة الشابة لين الصعيدي قد اشتهرت بعد غنائها في قناة «طيور الجنة»، فأصبحت واحدة من أبرز الأطفال في تلك القناة، المخصصة والموجهة للأطفال.

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