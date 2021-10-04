انت الان تتابع خبر بسمه بوسيل بااطلالتها الجريئة تثير غضب زوجها الفنان تامر حسني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 08:23 مساءً | (خليج الجزيره)

شاركت النجمة المغربية المعتزلة بسمه بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، جمهورها على مواقع السوشل ميديا المختلفة مجموعة صور من اطلالتها في فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas والتي اقيمت تحت سفح الأهرامات لأول مرة في جمهورية مصر.

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ظهرت بسمة بوسيل في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بجمبسوت اسود اللون مكشوف الظهر وعلقت قائلة: “كوني الاصل لا التقليد”.

كما وشاركت فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت قائلة: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: “مع احترامي ولكن فين غيرة تامر على بسمة ايام زمان لهاد درجة ولا ماكتهمش ليه ومامسوق واش عريانة ولا لبسة اكيد صابر على ولادو الله يهدى ماخلق هاده الحياة ما الا عابرة”.”منعك عالغناء و سمحلك تعري رجل شهم ماشاءالله”. “بلاش العريان يابسمه كنتي جميله وبحب لبسك المحترم”.61926346