اتفرج – هذا ما قالته وفاء عامر عن الخيانة الزوجية

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قالته وفاء عامر عن الخيانة الزوجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت الفنانة وفاء عامر، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه “الحكاية”، عن الطلاق والخيانة الزوجية.

و قالت: “أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه، حتى لو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له وأنا الحمد الله جوزي المنتج محمد فوزي مش خاين”.

وأضافت وفاء عامر قائلة: “ليه الست تاخد موبايل جوزها وتفتش فيه؟ دا الدين قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم”.

كما عاتبت وفاء عامر، الصحافة على تغيير تصريحاتها لتحقيق نسب مشاهدة أعلى، متوجهة بنداء لرؤساء التحرير قائلة: “بلاش تختاروا رؤوس المواضيع الحراقة أو عنوان مطرقع عشان الفلوس على الإنترنت، لم أقل تصريح (حتى لو خاني) الإعلامي عمرو أديب هو من استخدمه مرتين وأجبته بعدها (أكيد هكون السبب)”.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر هي حكاية “بنات موسى” ضمن مسلسل”إلا أنا”، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة .