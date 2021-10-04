انت الان تتابع خبر طارق العريان يفضح اصالة نصري وينشر صور حميمة لهما انتقاما بعد زواجها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 09:52 مساءً | (خليج الجزيره)

بعد اعلان زواج الفنانة السورية اصالة نصري من الملحن العراقي فائق حسن والذي صدم خبر ارتباطها جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني لا سيما ان فكرة الزواج لم تكن ظاهرة عليها خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان.

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وبعد تداول خبر ارتباط الفنانة ، انهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور شخصية للفنانة اصالة نصري وطليقها السابق طارق العريان بوضعيات حميمة صادمة فور اعلان خطبتها من الملحن العراقي فائق حسن.

الصور الأخيرة للفنانة اصالة نصري وطليقها طارق العريان أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظنا من الجمهور ان طليقها من قام بنشرها لإستفزاز مشاعر خطيبها الجديد فائق حسن.

ومن تلك الصور ، ظهرت الفنان اصالة نصري تبادل طليقها طارق العريان القبلات بطريقة حميمة في إحدى الحفلات الخاصة.

الجدير بالذكر ان طليق الفنانة اصالة ، طارق العريان مخرج فلسطيني من مدينة جنين، من مواليد عام 1963 ولد في دولة الكويت ومقيم في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة إلى جانب جنسيته الاصلية هو ابن المنتج السينمائي رياض العريان الذي أنتج أغلبية أفلام أحمد زكي.

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