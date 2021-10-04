شاهد .. دنيا بطمة تشعل المتابعين وتكشف المستور بوصلة رقص شرقية مثيره ..فيديو

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تشعل المتابعين وتكشف المستور بوصلة رقص شرقية مثيره ..فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خلقت الفنانة دنيا بطمة الجدل مجددا يوم السبت 2 أكتوبر 2021، خلال إحيائها لإحدى حفلاتها بمدينة طنجة، حيث ظهرت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص وتتمايل خلال تقديمها لوصلتها الغنائية.



ولم يكن رقص بطمة هو السبب الوحيد الذي أثار الجدل، وإنما وزنها الزائد أيضا، حيث تعرضت بسبب إطلالتها للعديد من الانتقادات.12531525



واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن دنيا بطمة تتعمد إثارة الجدل بسبب إطلالاتها ورقصها المثير.



وتم تداول الفيديو، الذي تظهر فيه بطمة وهي ترقص وتغني بحفلها في طنجة، بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض النشطاء عن استغرابهم من الزيادة السريعة في وزن دنيا.

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