شاهد .. حدث صادم يهز الأردن.. ’’الوليد مقداد‘‘ ينفصل عن زوجته نور بعد مرور شهر من حفل الزفاف الأسطوري !!

انت الان تتابع خبر حدث صادم يهز الأردن.. ’’الوليد مقداد‘‘ ينفصل عن زوجته نور بعد مرور شهر من حفل الزفاف الأسطوري !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحدث رواد التواصل الاجتماعي " تويتر _فيسبوك " خلال الساعات القليلة الماضية ضجة واسعة في المملكة الأردنية الهاشمية،

بخبر مفاده أن نجم قناة طيور الجنة "الوليد مقداد" أنفصل عن زوجتة "نور" بعد شجار كبير بينهما عقب مرور شهر من حفل الزفاف الأسطوري .85583363



وتداولت الصفحات الفنية خبر أنفصال الوليد مقداد ، فيما قالت أقاويل أن شجاراً كبيراً وقع بين الشاب زوجتة، انتهى بهما الأمر إلى الطلاق.



الوليد مقداد خرج عن صمته، ونفى جملة وتفصيلاً الأخبار المتداولة، وأكد أنها إشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة والجدل لمصالح شخصية معينة .85583363