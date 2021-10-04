شاهد .. اتفرج – لقاء الخميسي مع جوزها على البحر واللي مايشتري يتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج – لقاء الخميسي مع جوزها على البحر واللي مايشتري يتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة لقاء الخميسي، صور جديدة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، عبر حسابها علي إنستجرام.

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لقاء الخميسي، في الصور بإطلالة صيفية مع زوجها محمد عبد المنصف؛ حارس مرمي الزمالك السابق مما آثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

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