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شاهد .. اتفرج – لقاء الخميسي مع جوزها على البحر واللي مايشتري يتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة لقاء الخميسي، صور جديدة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، عبر حسابها علي إنستجرام.

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لقاء الخميسي، في الصور بإطلالة صيفية مع زوجها محمد عبد المنصف؛ حارس مرمي الزمالك السابق مما آثار إعجاب متابعيها.

 

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في مسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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