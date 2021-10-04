اتفرج – دنيا بطمة تصدم الجمهور بالرقص بوزن زائد

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة تصدم الجمهور بالرقص بوزن زائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في صورة بوزن زائد للغاية وتساءل الجمهور حول السبب .

حيث كانت دنيا بطمة ترتدي قفطانا مغربياً باللون الفضي تطريزات على كامل القماش وبأكمام طويلة وحزام عند الخصر ساعد في إبراز الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلتها الثانية ليلى روز.

و أثار ذلك جدل واسع لزيادة وزنها والتغيير الواضح في شكلها بسبب عمليات التجميل، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو معتبرين أنها بالغت في الخضوع للتجميل وغيرت شكل وجهها بالكامل ليصبح منتفخ بدرجة كبيرة.

وفي آخر ظهور لها أثارت دنيا بطمة السخرية والجدل بسبب ظهورها بخصر ملفت ذو إنحناءات بارزة وملفتة جديدة على شكل جسم دنيا بطمة.