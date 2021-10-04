شاهد .. لن تتخيلها : فوائد مذهلة لزيت الزيتون لعلاقة زوجية ناجحة وجبارة .. بشرط استخدامه بهذه الطريقة الصحيحة ؟

انت الان تتابع خبر لن تتخيلها : فوائد مذهلة لزيت الزيتون لعلاقة زوجية ناجحة وجبارة .. بشرط استخدامه بهذه الطريقة الصحيحة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت صحف ومواقع مهتمة بالصحة تقرير عن زيت الزيتون ووصفته بالهدية السحرية التي تبحثين عنها لرجلك.



يحتوىي زيت الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة مما يجعله مفيد جدّاً للصحّة العامة وللحياة الجنسية أيضاً.84536088

تعرّف معنا اليوم إلى فوائد زيت الزيتون الجنسية :

1- زيت الزيتون يزيد من عدد الحيوانات المنوية

من المعروف أن زيت الزيتون يزيد من عدد الحيوانات المنوية

لدى الرجال لأنه يحتوي على فيتامين E الذي يحسّن جودة وكمّية الحيوانات المنوية عند ممارسة العلاقة الحميمة. وينصح الرجال الذين يعانون من مشاكل في عدد الحيوانات المنوية استخدام زيت الزيتون يومياً.



2- زيت الزيتون يزيد الرغبة الجنسية

يزيد زيت الزيتون من إنتاج هرمون التستوستيرون المسؤول عن الرغبة الجنسية لدى الرجل. فقد أكّدت الدراسات العلمية أن

الرجال الذين يتناولون زيت الزتون بانتظام الرجال يتمتّعون بأداء جنسي أفضل من الآخرين. من ناحية أخرى، يحتوي زيت الزيتون على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 التي تساعد في زيادة مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري، كما أنه يحتوي أيصاً على فيتامين هـ الذي يساعد في تحسين الرغبة الجنسية لزوجين.



3- زيت الزيتون يحسن المزاج ويقضي على الكآبة

لسوء الحظ ، نحن نعيش في مجتمع لا يسمح للرجال بإظهار عواطفهم لأنه عبارة عن ضعف يقلّل من رجوليّتهم. لقد أدت هذه العقلية إلى إجبار الرجال بقمع مشاعرهم وقد يؤددّي ذلك إلى تفاقم الأمور إلى أن تزداد من سيئة إلى أسوء، ويغرق في الكآبة.

ربطت دراسة حديثة بين استهلاك زيت الزيتون البكر مع انخفاض بنسبة 50٪ تقريبًا في الاكتئاب.

4- زيت الزيتون يقوّي الانتصاب

يساعد تناول زيت الزيتون على تقوية الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية عند الزوجين. فيعتبر علاجاً فعّالاً للضعف الجنسي بسبب خصائصه، كما يحتوي على مواد تزيد من القدرة الجنسية.

إن استهلاك زيت الزيتون يومياً يحمي الرجال من ضعف الانتصاب و يخفّف من حدّة الضغوطات النفسية ويساعد على زيادة مستوى اوكسيد نتيرايت في الجسم الأمر الذي يعزّز الدورة الدموية في الجسم.

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