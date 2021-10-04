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شاهد .. ممثلة كويتيه ترتدي الحجاب بشكل رسمي وتخرج عن صمتها وتعلن اعتزالها التمثيل نهائياً!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

 “سعودة” اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.


وعن سبب الاعتزال قالت :”إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص لأبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل”.11345716


وتابعت: “أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة”.


وأضافت :”لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي”.


الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.11345716

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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