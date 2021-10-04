شاهد .. ممثلة كويتيه ترتدي الحجاب بشكل رسمي وتخرج عن صمتها وتعلن اعتزالها التمثيل نهائياً!

انت الان تتابع خبر ممثلة كويتيه ترتدي الحجاب بشكل رسمي وتخرج عن صمتها وتعلن اعتزالها التمثيل نهائياً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

“سعودة” اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وعن سبب الاعتزال قالت :”إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص لأبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل”.11345716



وتابعت: “أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة”.



وأضافت :”لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي”.



الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.11345716