شاهد .. وداعاً لطبيب الأسنان .. ملعقة جبارة أقوي من الليزر لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار في 3 دقائق فقط

انت الان تتابع خبر وداعاً لطبيب الأسنان .. ملعقة جبارة أقوي من الليزر لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار في 3 دقائق فقط والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعاني الكثير من الاحراج بسبب مشكلة اصفرار الاسنان، ويحدث اصفرار الاسنان بسبب مجموعة من العادات الخاطئة التي يتم اتباعها في الحياة اليومية مثل التدخين، وشرب القهوة أكثر من الازم وهو ما يسبب تراكم طبقات الجير على الاسنان بالتالي اصفرارها، ويبحث الكثير عن وصفات طبيعية رخيصة يمكن استخدامها لتبيض الاسنان، بدلًا من استخدام المبيضات الصناعية والتي تسبب اضرار للأسنان على المدي البعيد، وهو ما سنتناوله في المقال من اهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض الاسنان في البيت.

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وصفات طبيعية لتبيض الاسنان في البيت

هناك لعديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من اصفرار الاسنان بشكل فعال ومن اهم هذه الوصفات: –

الفراولة وبيكربونات الصوديوم، من أكثر الخلطات الطبيعية فاعلية كبيرة في تبيض الاسنان، حيث تحتوي على العديد من المعادن أهمها الفلور الذي يعد أساس تنظيف الاسنان، يتم هرس حبة من الفراولة ووضع كمية من الصودا وغسل الاسنان بالخليط.

الكركم والفحم، الكركم من المواد المضادة للبكتيريا والتي تعمل على إزالة طبقات الجير المتراكمة على الاسنان، والفحم من المواد المعروفة بقدرتها على تبيض الاسنان ويساعد أيضا في التخلص من رائحة الفم الكريهة، ويتم خلط كميات متساوية من المادتين ووضع كمية من الخليط على فرشاه الاسنان وتنظيف الاسنان جيدًا مرة كل أسبوع بالخليط.

كيفية الحفاظ على صحة الاسنان

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على اسنان صحية وبيضاء: –

الحرص على غسل الاسنان مرتين في اليوم.

استخدام محلول مطهر للفم للتخلص من أي بكتيريا.

الابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها تضر بالأسنان وتجعلها أكثر حساسية.

الحرص على استخدام خيط الاسنان للتخلص من بقايا الطعام الموجودة بين الاسنان.

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