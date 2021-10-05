شاهد .. شاذ .. دور ندم عادل إمام على تمثيله وتمنى حذفه من تاريخ السينما

انت الان تتابع خبر شاذ .. دور ندم عادل إمام على تمثيله وتمنى حذفه من تاريخ السينما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روى الفنان عادل إمام تفاصيل عدد من الأدوار التي قام بها على مدار حياته، كاشفا عن الدور الذي ندم على تمثيله وتمنى حذفه من تاريخه، وذلك خلال لقاء قديم له مع الإعلامية سلمي الشماع.

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دور ندم عادل إمام على حيث كشف الفنان عادل إمام، خلال لقاء قديم له مع الإعلامية سلمي الشماع، عن الدور الذي ندم على تمثيله وتمنى حذفه نهائيا وهو دوره في فيلم سيد درويش، حيث قال: “دوري في فيلم سيد درويش ١٩٦٦ بطولة كرم مطاوع وهند رستم وإخراج أحمد بـدرخان”.

سبب ندم الزعيم على دوره في فيلم “سيد درويش

أما عن السبب، فأوضح قائلًا: “كان دوره صبي عالمة، فكان بيمشـي يتمايل ده غير طريقة الكلام وده بيسبب إحـراج للفنان لما بيتعـرض الفيلم وهو قاعد وسط ولاده كما ذكر عادل إمام في اللقاء

وأضاف قائلا: “مافيش مناسبة إلا ويتعـرض فيها ذكرى وفاة سيد درويش عيد الجلاء، أي مناسبة أول ما يتعرض بحاول ماتفرجـش عليه وقال كمان إن الفيلم ده اتعمل في بداياته، ولأنه كان بيـرغب في العمل مع المخرجين الكبار أمثال أحمد بدرخان”.

”جدير بالذكر، أن فيلم “سيد درويش”، من إنتاج عام 1966، من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة كرم مطاوع، وهند رستم، وعادل إمام، وقد نال الفيلم جائز أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكي في مصر في عام 1967.82428707