شاهد .. هل تذكرون نجمة طيور الجنة ’’لين الصعيدي‘‘ لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم وسحرت الجمهور بأحدث إطلالة لها.. (صور )

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة طيور الجنة ’’لين الصعيدي‘‘ لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم وسحرت الجمهور بأحدث إطلالة لها.. (صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لفتت الفنانة الشابة لين الصعيدي طفلة قناة “طيور الجنة” أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث صور نشرتها بعد ظهورها شابة في عمر المراهقة.

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ونشرت لين عدة صور وفيديوهات لها ظهرت من خلالها مرتدية فستانا وتضع مكياجا، الامر الذي جعلها تبدو أكبر عمرا.



وكانت العديد من التعليقات أن كل من يغني في قناة “طيور الجنة” أصبحوا شبابا في وقت قصير، فيما انتقد آخرون إطلالاتها وقالوا إنها لا تزال صغيرة على هذا الشكل.



وأغلقت لين الصعيدي خاصية التعليقات على آخر صورة نشرتها حتى تمنع أي تعليقات قد تزعجها.

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