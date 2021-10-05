شاهد .. طلقها مباشرة.. عريس يطرد عروسه من المنزل في "ليلة الدخلة" بعد أن اكتشف سرها

انت الان تتابع خبر طلقها مباشرة.. عريس يطرد عروسه من المنزل في "ليلة الدخلة" بعد أن اكتشف سرها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقع خبر حمل عروس جديدة على زوجها كالصاعقة، فكيف لأمرأة أن تكون حامل في الشهر الثاني في ليلة دخلتها، وهو ما جن جنون العريس المسكين والذي تأكد من خيانة زوجته، فحاول قتلها ولكنه تراجع في أخر لحظة.

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اتهم العريس عروسته بالخيانة وحرر بذلك محضر في النيابة وفي التحقيقات قالت العروس أنها تعرضت للاغتصاب منذ 4 شهور وبعد الاغتصاب أجبرها المتهم على توقيع وصل أمانة حتى لا تبلغ الشرطة عن جريمته، ولكنها قامت بتحرير محضر بذلك.

وذات يوم تفاجئت المجني عليها بصديق المتهم يبتزها بوصل الأمانة ويجبرها على إقامة علاقة معه فوافقت، واستمرت في العلاقة حتى تزوجت، وتفاجئت بحملها.

من الناحية الأخرى، طلب الزوج من النيابة تطليق زوجته بسبب خيانتها وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.68331253