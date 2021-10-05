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شاهد .. صدمت الجميع .. الفنانة أريانا غراندي تُظهر جزء من منطقه حساسه للجمهور اثناء الاحتفال

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت صورة للنجمة العالمية ​أريانا غراندي​ من إحدى حفلاتها السابقة وهي تغني على المسرح، ارتدت فيها فستانا قصيرا جدا،

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الأمر الذي ادى الى ظهور منطقه حساسه  اثناء رقصها، اذ انها ارتدت ملابس داخلية شفافة جدا، ما اثار ضجة كبيرة بين الجمهور، الذي انتقدها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت كشفت أريانا غراندي عن إعتقال رجل خارج منزلها من قبل الشرطة الأميركية، خافت أن يقتلها.64588300

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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