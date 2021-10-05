شاهد .. لن تشتريه بعد اليوم .. طريقة تحضير خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن بشكل لا يصدق ؟

انت الان تتابع خبر لن تشتريه بعد اليوم .. طريقة تحضير خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن بشكل لا يصدق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كيف تصنع خبزًا سريعًا خاليًا من الخميرة تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة بسيطة وبسيطة لصنع خبز صحي محلي الصنع وسرعة الإنتاج سريعة لا تحتاج إلى استخدام الخميرة لصنع أنواع الخبز.

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العادية هذه الطريقة سوف نقدمها هو أنه يمكن للجميع الحصول على خبز عالي الجودة من خلال خطوات بسيطة وفي نفس الوقت لا داعي لقضاء وقت في التحضير.



مقادير عمل خبز الصاج تتكون من:

مكونات الوصفة: عدد ثلاث أكواب من مكون الدقيق الأبيض، أو الطحين المنخول جيدًا، كوب، ونصف ماء دافئ، ذرة من ملح الطعام، ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.



تحضير خبر الصاج

أخذناه إلى وعاء جاف ونظيف ووضعنا المكونات فيه.

نضع الدقيق في الوعاء ثم نضيف الكمية المناسبة من الملح والسكر ثم يقلب جيداً حتى يختفي الملح والسكر.



يتم إضافة كمية الماء شيئًا فشيئًا حتى نضيف الماء حسب سعة الدقيق.

استمري في العجن بالماء والدقيق حتى نحصل على القوام المناسب لعمر الصاج.



يجب أن تكون العجينة ناعمة بدون أي جروح.

يجب أن تترك العجينة لمدة عشر دقائق على الأقل قبل أن تتشكل.

العجين مقسم إلى خمس كرات صغيرة وكل كرة عجين تدحرج على حدة حتى تشكل كتلة حديدية رفيعة ومعروفة.



ضعي المقلاة على النار حتى تسخن.

افصلي كل قطعة وضعيها على حدة بعد وضعها غطي الخبز للحفاظ على نضارته.16269213