شاهد .. اتفرج... سما المصري تعترف ان عائلتها كانت تحترف القيام بهذا العمل الفاضح قبل ان يتوب الله عليهم وتكشف المستور

انت الان تتابع خبر اتفرج... سما المصري تعترف ان عائلتها كانت تحترف القيام بهذا العمل الفاضح قبل ان يتوب الله عليهم وتكشف المستور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

قالت الفنانة سما المصري، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

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وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.57264868