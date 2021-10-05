اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. اتفرج... سما المصري تعترف ان عائلتها كانت تحترف القيام بهذا العمل الفاضح قبل ان يتوب الله عليهم وتكشف المستور

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اتفرج... تعترف ان عائلتها كانت تحترف القيام بهذا العمل الفاضح قبل ان يتوب الله عليهم وتكشف المستور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

قالت الفنانة سما المصري، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

 57264868

وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

 

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.57264868

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا