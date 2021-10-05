شاهد .. ضجه واسعه بسبب العطل العالمي.. في مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها فيسبوك وواتس آب وماسنجر!

انت الان تتابع خبر ضجه واسعه بسبب العطل العالمي.. في مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها فيسبوك وواتس آب وماسنجر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء مختلفة بالعالم، اليوم الاثنين، بحدوث عطل في خدمات الفيسبوك، والانستغرام، والواتس آب، والماسنجر.



وقال النشطاء، أن العطل أصاب منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام وماسنجر واوقفها تماماً عن العمل.29760441



ولفت موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بالمنصات الأربعة، التابعة لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج.



وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.



وقال موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر”، أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.29760441