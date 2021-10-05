شاهد .. الممثله يسرا.. وكأنها فتاه عشرينيه تتفاعل مع الحاضرين بوصلة رقص وغناء في حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري(اتفرج)

انت الان تتابع خبر الممثله يسرا.. وكأنها فتاه عشرينيه تتفاعل مع الحاضرين بوصلة رقص وغناء في حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفل النجم المصري ”حميد الشاعري” أمس الأحد بحفل زفاف نجل شقيقه الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وشهد حفل الزفاف تواجد نخبة من النجوم الفن منهم الفنانة المصرية يسرا ودرة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد وأحمد زاهر.42509086



كما أحيا الحفل كلا من : تامر حسني وهشام عباس وحكيم ورامي صبري ومحمد قماح الذين قدموا عددا مجموعة من أجمل أغانيهم



وانتشر على منصات التواصل الأجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه يسرا وهي تؤدي وصلة رقص مع الفنان حميد الشاعري وسط تفاعل الحاضرين.42509086