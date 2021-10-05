شاهد .. نعمة من ربنا.. 7 علاجات منزلية تخفض سكر الدم فورا وتحفز إفراز هرمون الإنسولين

انت الان تتابع خبر نعمة من ربنا.. 7 علاجات منزلية تخفض سكر الدم فورا وتحفز إفراز هرمون الإنسولين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يعد نمط الحياة غير المستقر والحساسية الوراثية من الأسباب البارزة لمرض السكري لدى الكثير منا. عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستجيب للأنسولين فقد أدى ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.



إليك علاجات منزلية للسيطرة على نسبة سكر في الدم.32872977

1. الرمان المركبات الكيميائية النباتية القوية للرمان تحمي خلاياك من التلف. يساعدك على التخلص من الأمراض المزمنة والجذور الحرة؛ لأن الرمان يحتوي على مزيج غني من مضادات الأكسدة. إن تناول الرمان في العصير أو الفاكهة مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم.



2. أوراق الأوكالبتوس قد تساعد أوراق الأوكالبتوس في تقليل مستويات السكر في الدم في جسمك؛ لأنها غنية بالخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة .

مكونات: ملعقة من أوراق الكافور المطحونة. كوب من الماء الساخن. ملعقة عسل. تحضير: قم بغلي كوب من الماء مع أوراق الأوكالبتوس. اتركه ينقع لبضع دقائق. يصفى السائل في كوب ويضاف العسل ويخلط جيداً.



3. الكركديه يقال إن أوراق نبات الكركديه لديها القدرة على أن تكون عاملاً علاجياً لمرض السكري نظراً لاحتوائها على حمض الفيروليك. أثبتت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنها تساعد في استعادة حساسية الخلايا للأنسولين.



4. القرع القرع مفيد لمرضى السكري الخفيف مع احتمال تأثير سكر الدم ويعمل استهلاك أوراق نبات القرع بشكل جيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم والعديد من الحالات الصحية الأخرى مثل الإمساك والسيلان والجروح.



5. بذور المانجو تعد بذور المانجو من العلاجات المنزلية المفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم؛ لأنها تساعد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، فهو مليء بالمركبات النشطة بيولوجياً التي تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص الجلوكوز في جسمك، كما أنه مفيد في إنقاص وزن الجسم، وهو أمر ضروري للسيطرة على مرض السكري.



6. أوراق الكاري

تحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول أوراق الكاري بانتظام. يساعد في منع العديد من الأمراض بمساعدة مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين. فيتامين سي يترك الكاري يتحكم في نسبة السكر في الدم في الجسم عن طريق منع استقلاب النشا إلى الجلوكوز بسبب وجود مركبات الفلافونويد .

7. الثوم يمكن أن يكون استهلاك الثوم نيئاً أو مطبوخاً أو قديماً علاجاً منزلياً فعالاً لمرض السكري. يساعد في تقليل بعض المضاعفات التي يسببها مرض السكري من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم. عن طريق إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي، يمكنك محاربة العديد من الالتهابات بالإضافة إلى بعض الأمراض المزمنة.32872977