شاهد .. دلال عبد العزيز ثروتها نقطة في بحر ثروة سمير غانم.. فارق الأرقام سيصدمك!

انت الان تتابع خبر دلال عبد العزيز ثروتها نقطة في بحر ثروة سمير غانم.. فارق الأرقام سيصدمك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

لطالما أثارت ثروات نجوم الفن والمشاهير فضول واهتمامات القراء، ويزيد هذا الفضول مع إعلان رحيل أي نجم عن حياتنا.



وفي هذا السياق بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن حجم ثروة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وثروة زوجها الراحل سمير غانم، ومقدار الميراث الذي تحصلت عليه ابنتاهما دنيا وإيمي.69884389

وكشف موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.



وقال الموقع وفقا لمتابعة "أحداث نت" إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.



وكان الموقع ذاته كشف أن ثروة الفنان الراحل سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً



هذا يعني أن فارق الثروة بين الزوجين هي 90 مليون دولار، ما يعادل مليار و 400 مليون جنيه مصري.



وولدت دلال عبد العزيز محمد في 17 يناير/ كانون الثاني 1960، في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وبدأت التمثيل في عمر ال17، عام 1977 من خلال بعض الأدوار الصغيرة، لتكون بدايتها الفعلية عندما قدمها المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش في مسلسل «بنت الأيام».



ومن خلال المسلسل تعرف إليها الفنان الكبير جورج سيدهم، ومع أول مسرحية تستعد لها فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» بعنوان «أهلاً يا دكتور»، رشحها على الفور، ليوافق عليها النجم سمير غانم، وتنطلق مع الفرقة، وتكون بداية النجومية، وفي الوقت نفسه بداية قصة حب بينهما تكلل بالزواج.



وشكلا الرحلان بعد الزواج الثنائي الإنساني والفني، وقدما معاً العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، من بينها أفلام «نهاية رجل تزوج»، «يارب ولد»، «حادي بادي»، «رحلة المشاغبين»، «عريس في اليانصيب» وغيرها.



وكان آخر ظهور درامي لها هذا العام من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، مع عمرو سعد ومصطفى شعبان، والذي صور بالكامل في لبنان، ولعبت فيه دور والدة عمرو سعد التي كان مشهد رحيلها في المسلسل مؤثراً إلى حد كبير في المشاهدين.69884389