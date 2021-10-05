شاهد .. سمية الخشاب بأعترافات ناريه .. تكشف عن اسم الشخص الذي وقف وراء اغتصابها اكثر من مره؟!

انت الان تتابع خبر سمية الخشاب بأعترافات ناريه .. تكشف عن اسم الشخص الذي وقف وراء اغتصابها اكثر من مره؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لعلها من أكثر الفنانات المصريات جدلًا ، وخاصة بعد مشكلتها الشهيرة مع طليقها الفنان "أحمد سعد" والتي حكت عنها من خلال برنامج تليفزيوني شهير، وكانت حلقتها من أكثر الحلقات إثارة للجدل واستحوذت على اهتمام الرأي العام في هذا الوقت، إنها الفنانة المصرية "سمية الخشاب".



والفنانة سمية الخشاب من مواليد مدينة الإسكندرية، في أكتوبر عام 1966 ، وتخرجت من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام 1997 ، ثم عملت في مجال السياحة قبل دخولها الوسط الفني.64989859



بدأت حياتها الفنية عام 1999 كممثلة ، وشاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية مثل أفلام : (السرير- رانديفو- الرجل الأبيض المتوسط - إزاي البنات تحبك- بحبك وأنا كمان- يوم الكرامة- علي سبايسي - عمارة يعقوبيان) ، ومن أشهر مسلسلاتها : (عائلة الحاج متولي - يانا يا انتي- الضوء الشارد - الحقيقة والسراب -حدائق الشيطان - كيد النسا -الحلال).



كما اقتحمت سمية الخشاب عالم الغناء وأصدرت ألبومها الأول "هيحصل إيه" عام 2009، وحقق نجاحا كبيرا.

اعترافات جريئة



من خلال استضافتها في البرامج التليفزيونية تعودت الفنانة سمية الخشاب على إطلاق تصريحات تتميز بالجراءة واثارة الجدل الكبير وتصبح مادة ثرية للحديث بين الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن اكثر تصريحاتها التي أطلقتها في هذا الشأن، عندما تحدثت في إحدى البرامج أنها لم تندم على أي عمل أو دور قامت به ، بما في ذلك مشاهدها الجريئة التي قدمتها مع المخرج الشهير "خالد يوسف" في أفلام عديدة مثل (حين ميسرة- الريس عمر حرب -خيانة مشروعة )، مؤكدة أنها تعتز بما قدمته لأنه يكون في سياق الدراما.



وعن أصعب المشاهد التي صورتها في تاريخها الفني ، صرحت "سمية الخشاب" إن مشهد اغتصابها في فيلم حين ميسرة، كان الأصعب في مشوارها الفني حيث قالت :" المخرج كرر المشهد 18 مرة واتعورت والولاد اللي معايا في المشهد هما كمان اتعوروا ".



ومن أشهر تصريحاتها ايضًا في برنامج حواري شهير، أنها طلبت الطلاق من زوجها الفنان "أحمد سعد " بعد أن قام بالاعتداء عليها وضربها بخاتمه مما أدي إلى انفجار طحالها: "أحمد سعد ضربني في ظهري بالخاتم بتاعه ، مما أدى لانفجار طحالي، ودخلت العملية وكنت بين الحياة والموت، وقلت للدكتور في المستشفى إن أحمد سعد هو من قام بهذا".



واضافت :" جاء بعدها أحمد سعد واعتذر لي وانتهى الأمر ، وحينها تقبلت هذا الاعتذار.



وقامت سمية الخشاب، بعرض صورة من الطحال الخاص بها بعد انفجاره في البرنامج، موضحة بأنها لا تحب الفضائخ نظرا لأنها من المشاهير.



وعن سبب قيام أحمد سعد بضربها والتسبب بدخولها غرفة العمليات ، قالت : "أنا كنت في بيت والدتي، وبعد ذلك عدت للعيش معه في منزله بالتجمع الخامس، واكتشفت بالصدفة أنه منزله إيجار، وعلمت ذلك عندما جاء البواب ليسألني عن الإيجار".



وأضافت :"كنت متعاطفة مع أحمد سعد في البداية وحاولت مساعدته ونجحت في هذا وأنا تزوجته وكان لا يملك أي شىء".



وشغلت سمية الخشاب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بعدما انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد، حيث كان انفصالهما حديث السوشال ميديا حينما كشف الطرفان أسباب الانفصال الذي وصل إلى حد القضاء.



وكانت الخشاب قد أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير الطبية التي تفيد بقيام المشكو في حقه بضربها.



ورفضت النجمة المصرية ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال إجراءات نظر الدعوى.



وأعلن أحمد سعد، مؤخراً خطوبته رسميًا على مصممة الأزياء علياء بسيوني، وبعدها أثارت سمية الخشاب الجدل بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" تستعرض فيه استقبالها باقة ورود حمراء كبيرة، ما أثار شكوك متابعيها حول إذا ما كان ذلك غيرة منها أو أنها تعيش قصة حب جديدة.



يذكر أن آخر عمل قدمته الخشاب، هو أغنية "عربيّة أنا" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سمية، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري



وفي السينما، كان آخر أعمال سمية الخشاب فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد رزق، وزينة، ووفاء عامر، ومحمد لطفي، وآخرين من النجوم، والذي عرض في عام 2015.64989859