شاهد .. اتذكرون الممثلان التركيان نور ومهند.. ظهور صارخ لهما سويًا وهل سيقدمان مسلسل جديد؟ صورة

انت الان تتابع خبر اتذكرون الممثلان التركيان نور ومهند.. ظهور صارخ لهما سويًا وهل سيقدمان مسلسل جديد؟ صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت أمس صورةٌ جمعت النجميْن التركييْن كيفانش تاتليتوغ وسونغول أودان اللذيْن تقاسما بطولة مسلسل (Gumus) أو (نور) باللغة العربية، وعُرض منذ أكثر من 13 عامًا وحصد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الشرق العربي.



ظهرا سويًا في إحدى الأماكن العامة بعض الصحافيين والمتابعين في تركيا تساءلوا عن سبب لقائهما وإن كانا يستعدان لتصوير إحدى الأعمال الجديدة.29172224



لكنّ الصورة وبعدما بحثنا عنها تبيّن أنها قديمة، أي التُقطت لهما منذ سنوات.علمًا أنهما لا يزالان صديقيْن حتّى اللحظة ويلتقيان بشكل مستمر لكنّهما لا ينشران الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما.



لكنّ قدم الصورة لا يلغي إمكان التقائهما سويًا بإحدى المسلسلات المُقبلة كما قال موقع تركي.



كيفانش يصوّر مسلسلًا قصيرًا جديدًا سيُعرض عبر (نتفلكس) قريبًا، لكنّه يقرأ نصًّا آخر يبدو يعجبه، لم تختار شركة إنتاجه بطلةً له بعد.



مصادر قالت إن سونغول من أوائل المرشحات للعب البطولة.

أما كيفانش فسبق له وتغزل كثيرًا بسونغول الذي شكّل معها ثنائية ناجحة وقال بإحدى لقاءاته: (سونغول ممثلة كبيرة من الممتع العمل معها والوقوف أمامها في مواقع التصوير).

فهل يجتمع (مهند) و(نور) مجددًا؟

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