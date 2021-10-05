شاهد .. رد فعل مفاجئ من رامي رضوان بعد انهيار زوجته دنيا سمير غانم على المسرح

انت الان تتابع خبر رد فعل مفاجئ من رامي رضوان بعد انهيار زوجته دنيا سمير غانم على المسرح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤشرات التريند في مصر، الساعات الأخيرة، بعد ظهورها الأول بملابس الحداد عقب وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

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وانهارت دنيا من البكاء، اثناء استلام جائزة تكريم والداها الراحلين من المهرجان القومي للمسرح المصري.من جانبه حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم زوجته دنيا سمير غانم، وقام بنشر فيديو بكاءها على المسرح أثناء تسلمها جائزة التكريم، على جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رضوان على فيديو زوجته بالعديد من إيموشنات القلوب التي تعبر عن حبه ودعمه ومساندته لها في أزمتها الصعبة التي تمر بها.

وبكت دنيا سمير غانم خلال استلام الجائزة ودخلت في نوبة حزن شديدة، وقالت :”اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا”.ولم تستطع دنيا استكمال كلماتها لتتجه للوقوف إلى جوار المكرمين وتتلقى الدعم من الفنان الكبير سامي مغاوري.

وجاء حضور دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بشأن استلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ولكن تغيبت شقيقتها إيمي عن الحضور.63918788