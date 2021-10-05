شاهد .. هل تذكرون بطلة مسلسل باب الحاره " ام عصام " اتفرج كيف اصبحت سامية الجزائري وشقيقتها صباح وأسرتهما( صورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون بطلة مسلسل باب الحاره " ام عصام " اتفرج كيف اصبحت سامية الجزائري وشقيقتها صباح وأسرتهما( صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري صورةً جمعتها بشقيقتها النجمة السورية الكوميدية الأولى سامية الجزائري، وابنتها رشا التقي وبقيّة أفراد أسرتها.



الصورة التُقطت للسيدات الأنيقات اللاتي ترونهنّ بالأسفل، من إحدى الحدائق.37353838



سامية أطلّت رائعة الجمال وكأنّها لم تكبر بعد، أما صباح فلطالما أشتُهرت بجمالها وجاذبيتها اللذيْن لفتا كلّ الأنظار.



كتبت صباح توجّه رسالة مؤثرة عاطفيّة لشقيقتها الكبيرة: (الله يديم صحتك عليك يا ست الستات ونجمة الكوميديا سامية الجزائري).



اللقطة الرائعة حصدت أكثر من 10 آلاف إعجابًا خلال أقل من ساعة من تاريخ نشرها.



لا نستغرب أن تضجّ كل منصّات (السوشيال ميديا) بها، لأنها تضمّ القديرتيْن صباح وساميّة مع أفراد أسرتهما، وتوحي بكثيرٍ من مشاعر الحبّ والدفء العائلي الصادقة.



سامية لم تتزوج أو تنجب، لكنّها تعد أبناء صباح أبناءها كما قالت من قبل، وأيضًا يعتنون بها ويسألون عنها دائمًا، أي لا يتركونها لوحدها مطلقًا، رغم أنها تقيم في سوريا فيما تقيم صباح وعائلتها في لبنان.

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