شاهد .. تعرف على 6 نساء خطفن قلب عادل إمام : والمفاجأة أنه تقدم لخطبة هذه الفنانة الشهيرة .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر تعرف على 6 نساء خطفن قلب عادل إمام : والمفاجأة أنه تقدم لخطبة هذه الفنانة الشهيرة .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أستحوذ على القلوب منذ طلته الأولى على الشاشات وتعلقت به الجماهير، ولتفوقه لقب بالزعيم، ودخل قلوب المشاهدين من أول رفعة حاجب تميز بها، فقدم العديد من الأدوار التي استطاع خلالها الفنان المصري عادل إمام أن يتميز.



رحلة الزعيم الفنية حافلة بالأعمال التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب، كان حلمًا لكل فتيات جيله إلا أنه اكتفي بـ6 نساء في حياته فقط.73720782

والدته: تعد والدة عادل إمام سببا في حب الجمهور له نتيجة لتكرار دعائها «ربنا يحبب فيك خلقه» فصرح في العديد من اللقاءات الصحفية بذلك، فالبرغم من عدم تعلمها كلن لديها حس ثقافي كبير، وكانت تفضل الزعيم عن باقي أشقائه، بالرغم من أنهم كانوا يعيشون حياة صعبة، وتحملت ظروف والدهم السيئة.



زوجته: تعرف الزعيم عادل إمام على زوجته هالة الشلقاني، التي تنتمي إلى إحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة، بشباك تذاكر السينما، وتزوجها بعد قصة حب، وأنجبا منها ثلاثة أبناء هم "رامي، سارة، ومحمد".



جاء ذلك بعد استمراره لرفض الدخول فى ارتباط رسمي، لكنه تغير موقفه بعد أقل من سنة من تعارفهما، تم الزواج، حيث شجعته ووقفت بجانب وحمسته على النجاح في كل أعماله، وقال عنها الزعيم في تصريحات تليفزيونية، "إنها الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يومًا أنه لن يتزوج بها".



ابنته: لم ينجب الزعيم سوى بنت واحدة تدعى سارة، رفض دخولها الوسط الفني، وقال إنه فكر في الأمر مطولًا، واكتشف أنه لا يستطيع أن يجد ابنته تقبل شخصًا غريبًا عنها، ثم يصفق لها ويعبر عن إعجابه بما فعلت عندما تعود إلى المنزل.



أخته: يحب الفنان عادل إمام اخته منى كثيرا، حيث كان متعاونًا معها بشكل كبير في طفولتها وحتى أن كبرت وهي تستحوذ على جزء كبير من قلبه.

مديحة حمدي: خطب الزعيم في فترة السبعينات مديحة حمدي، لكن لم تستمر الخطبة إلا بضعة أشهر، ثم حدث بعدها انفصال سريع، ولكنها كانت محطة مهمة في حياة كل منهما وزال تأثير كل واحد منهما على الآخر.



حفيداته: يقدس الزعيم عادل إمام الحياة العائلية، لكن حفيداته من الفتيات يحصلون على النصيب الأكبر من حبه.73720782