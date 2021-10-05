شاهد .. بسمة بوسيل تتراقص بظهر عاري ومؤخرة بارزه اشعلت قلوب الجماهير بهذا اللباس الفاضح... اتفرج

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تتراقص بظهر عاري ومؤخرة بارزه اشعلت قلوب الجماهير بهذا اللباس الفاضح... اتفرج، والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

ضيق باللون الأسود مع فتحات من ناحية الكتف والظهر، وعلقت على إطلالتها: 'كوني الأصل لا التقليد'.86863284

كما شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت: 'عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas'.

وحظيت إطلالة بسمة بوسيل بتفاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على الحسابات الفنية عبر السوشال ميديا، وسط ردود فعل متباينة بين المنتقدة، والمتغزلة بها.

على صعيد آخر، كانت بسمة بوسيل قد نفت مؤخرًا وكذلك زوجها تامر حسني أنباء زواج الأخير عرفيًا من فنانة صاعدة تدعى يارا السكري.

نصري، للرد على هذه الشائعات.

وقدم النجمان الدعم لخالد الذهبي والتواجد في الحفل، كما حرصا بشكل أساسي على التقاط الصور معًا للتأكيد على أن علاقتهما بأفضل حال.

وكانت إحدى الصفحات الفنية قد نشرت شائعة زواج تامر حسني من يارا السكري بعد نشرها عقد زواج عرفي، وبالرغم من ظهور الخانات فارغة في العقد إلا أن الشائعة انتشرت بشكل واسع.

ويارا السكري فنانة صاعدة شاركت في فيلم 'الفلوس' إلى جانب تامر حسني، وخلال فترة تصوير الفيلم انتشرت أخبار عن وجود علاقة حب بينهما، وأن بسمة بوسيل طلبت من زوجها قطع علاقته بيارا وهو ما نفذه الأخير ليحافظ على زواجهما، فيما قالت بعض المصادر إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن علاقة صداقة تجمع يارا بتامر.

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أعلنت العام الماضي انفصالها عن زوجها بسبب وقوع مشاكل بينهما، إلا أن حسني قام بإنهاء الخلاف عن طريق مصالحتها عبر السوشال ميديا لتعود العلاقة بينهما على أفضل حال.

86863284