شاهد .. لطفية باب الحارة مكشوفة الصدر بأحضان فنان وضع يده على منطقتها الحساسة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر لطفية باب الحارة مكشوفة الصدر بأحضان فنان وضع يده على منطقتها الحساسة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام، شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في دبي مع المغني اللبناني سعد رمضان، وذلك أثناء حضورها لحفلة أقامها المطرب سعد رمضان.

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وظهرت ليليا الاطرش في الصورة مرتدية فستانا ضيقا باللون الأخضر فصّل مؤخرتها وانحناءات جسدها بشكل واضح، كما انه مكشوف الصدر بطريقة جريئة، وعلقت الأطرش على الصورة ”ورجعنا التقينا"، وما لفت أنظار الجمهور احتضان سعد رمضان لها ووضع يده على أسفل ظهرها، معتبرين ان وضعيتهما مثيرة.

هذا وأثارت ليليا الاطرش المعروفة بلطفية في باب الحارة، الجدل مؤخرا بإكثر من إطلالة جريئة ومثيرة، عرضتها للكثير من الإنتقادات، حيث اطلت مؤخرا بشورت قصير كشف عن أفخاذها بطريقة مثيرة، وفي إطلالة أخرة أطلت بفستان قصير، مكشوف الصدر، وأكثر ما أغضب الجمهور، ظهورها بحالة سكر خلال حفلة وائل كفوري، وشتمت المتابعين بالفاظ نابية، عرضها لهجوم حاد.

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