انت الان تتابع خبر سعدية إبنة غادة عبد الرازق في مسلسل الحاج متولي قتلت والدتها وتحول عرسها إلى فضيحة بعد ليلة الدخلة!!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:37 صباحاً | (خليج الجزيره)

واحدة من الفنانات التي أثارت جدل كبير في عالم الفن منذ دخولها، واشتهرت بشكل كبير من خلال مسلسل الحاج متولي بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والذي يعتبر واحد من المسلسلات التي لاقت تفاعلا إيجابيا من ملايين المشاهدين.

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«مامتشي ماتشي» إفيه نجحت الفنانة عايدة غنيم به في جذب الانتباه له بشكل كبير من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي، ومن ثم بدأت في النجاح في عمل تلو الآخر، ويوجد في حياة الفنانة عايدة غنيم الكثير من الأسرار المتميزة، والتي نسردها لكم من خلال هذا التقرير:

حياة الفنانة عايدة غنيم عايدة غنيم هي ممثلة مصرية تليفزيونية بدأت نشاطها الفنى فى نهاية التسعينيات ونالت شهرتها بدورها فى مسلسل "عائلة الحاج متولى"عام ٢٠٠١ حيث قامت بدور سعدية إبنة نعمة الله (غادة عبد الرازق) الزوجة الثانية للحاج متولى.

نجحت الفنانة عايدة غنيم في تحقيق شهرة كبيرة في عالم الفن الدرامي والسينمائي في فترة زمنية قصيرة، رغم أدوارها البسيطة، إلا أنها استطاعت أن تُلفت الأنظار إلى موهبتهم وشخصيتها الفنية لدى الجمهور بمصر والوطن العربي خلال كلمة «مامتشي مامتشي».

عشقت الفنانة الشابة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير «عمو فؤاد» للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعدها في تقديمها كوجه جديد في مسرحية «ألا بندا» بطولة الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها هنيدي وعلاء في دورها الشهير «موني».

نور الشريف سبب اختيارها في «الحاج متولي» وشاركت عايدة غنيم، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة. ذُبحت أمها واكتشفت هي الواقعة

وفي حادثة بشعة، تعرضت والدة الفنانة عايدة غنيم للقتل ذبحاً على يد شخصين من سكان العقار الذي تسكن فيه. الفنانة عايدة اكتشفت الواقعة بعدما اتجهت بعد عملها في مسرحية بهلوان في الحديقة الدولية إلى شقة والدتها، وطرقت الباب عدة مرات دون استجابة من والدتها وقامت بالاتصال بها فسمعت رنات التليفون من داخل الشقة وعدم رد والدتها فقامت بكسر باب الشقة فوجدت والدتها جثة وسط بركة من الدماء.

فقامت على الفور بابلاغ الشرطة وحررت المحضر رقم 7513 إدارى النزهة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبينت إصابتها بعده طعنات واختفاء المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها المجنى عليها .

وتمكنت المباحث من القبض المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وتم التحفظ عليهما.

تحول فرحها إلى فضيحة بعد أيام وتعرضت عايدة للصدمة الثانية بعد أيام من زواجها، وتسببت في فضيحة لزوجها، بعد أن خرجت الزوجة الأولى لزوجها السيناريت أحمد عاشور عن صمتها وكشفت إن زوجها لم يطلقها حتى الآن ولم يتكفل بنفقات أطفاله ومصروفات المنزل.

وردت الفنانة العروس على تلك الاتهامات، وقالت «لم أتصور أن أتعرض لمثل هذا الهجوم والشتيمة والإهانات ومن أشخاص لا أعرفهم»، وتساءلت لماذا؟، وأجابت على سؤالها بأنها تزوجت من إنسان أحببته وأحبنى وفقًا لسنة الله ورسوله هل هذا حرام؟».

وطالبت الفنانة عايدة غنيم أن يتم مراعاة حياتها الخاصة، وعدم اتهامها بأي اتهامات باطلة.

اعتزال الفن

وقبل أيام قليلة أعلنت الفنانة الشابة عايدة غنيم أيضاً أنها تفكر في ترك مجال الفن والعمل في وظيفة أخرى.

وكتبت عايدة غنيم عبر صفحتها على "فيسبوك": "تراودني فكرة مجنونة طول الليل وهي إنى أترك شغلتي اللي مش بشتغلها أصلا.. وافتح مكتب لجلب الحبيب ورد المطلقة وتفعيل (البروتوكول) في نصف ساعة.. أيه رأيكم يا جماعة الخير؟".

وكانت عايدة غنيم قد صرحت مؤخراً بأنها ليست من ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تهوى‭ ‬التغيير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬مضيفة: "لأن‭ ‬الجمهور‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعتاد‭ ‬على‭ ‬شكلي‭ ‬وملامحي،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬بالقيام‭ ‬ببعض‭ ‬التغييرات‭ ‬كل‭ ‬فترة،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بشكل‭ ‬يجعلني‭ ‬مادة‭ ‬للسخرية‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬فمثلا‭ ‬أقوم‭ ‬أحياناً ‬بتغيير‭ ‬لون‭ ‬شعري،‭ ‬أو‭ ‬طريقة‭ ‬ملابسي،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬البساطة"‭.‬

كما قالت إنها ‬مازالت‭ ‬تحتفظ ‬بملابس‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ "عائلة‭ ‬الحاج‭ ‬متولي"،‭ ‬"لأنها‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬شخصية‭ ‬أقدمها‭ ‬وحققت‭ ‬نجاحاً ‬كبيراً،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬كتميمة‭ ‬حظ،‭ ‬وهناك‭ ‬ملابس‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬دولابي‭ ‬تخص‭ ‬شخصيات‭ ‬أخرى‭ ‬جسدتها‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬وأستعين‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى"‭.‬

يذكر أن عايدة غنيم تغيب عن شاشات السينما والتلفزيون منذ فترة طويلة حيث كان آخر أعمالها مسلسل "آه من حوا" الذي عرض عام 2016، لتختفي بعدها عن الساحة تمام10794129