انت الان تتابع خبر صدمة المتابعين من شكل دنيا بطمة في ظهورها الأخير بوجهها المنتفخ ووزنها الزائد اتفرج الفيديوكيف ظهرت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:43 صباحاً | (خليج الجزيره)

صدمت المغنية المغربية دنيا بطمة الجمهور بملامح وجهها وزيادة وزنها في أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفل زفاف في مدينة طنجة.

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وظهرت بطمة في مقطع فيديو وهي ترتدي قفطانا مغربيا باللون الفضي وبأكمام طويلة وحزام عند الخصر ساعد في إبراز الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلتها الثانية ليلى روز.

وعلق المتابعون على التغير الذي طرأ على ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل حسب قولهم، معتبرين أنها بالغت في الخضوع للتجميل وغيرت شكل وجهها ليصبح منتفخا بدرجة كبيرة.

وتحدث بعضهم الآخر عن شكل خصرها وظهورها بوزن زائد، وانقسمت التعليقات ما بين كونه نتيجة لزيادة الوزن أو نتيجة لعمليات التجميل. وجاءت التعليقات: "مالها اتنفخت كدا"، "بتقول انها مش عامله عمليات تجميل وهيدا شو"، "راح تنفجر كافي نفخ يمعوده كاااااافي". "واضح انها خضعت للفيلر والبوتوكس خدودها منتفخين بشكل كبير".

وكانت دنيا بطمة قد نفت خضوعها لعمليات تجميل مؤخرًا، وذلك في ردّها على تغيّر ملامح وجهها، لافتة إلى أنها سحبت الفيلر فقط، من بعض المناطق، بالإضافة إلى أنها اعتنت ببشرتها في الصيف، وأجرت بعض التغييرات البسيطة في طريقة وضع المكياج.

كما علقت على إطلالاتها، وقالت إن الصور الأخيرة التي نشرتها محبوبة لدى الجمهور، مشيرة إلى أن الجدل حولها دليل على محبة واهتمام متابعيها لجديدها، سواء أغانيها أو إطلالاتها.

وأوضحت الفنانة المغربية، أن الجمهور علق مؤخرًا، على التغيرات التي طرأت على إطلالاتها، لأنهم لم يعتادوا على رؤيتها بالمكياج الناعم، أو بدون مكياج في بعض الصور.

وكانت دنيا بطمة قد تصدرت الترند عبر مواقع التواصل في الأيام القليلة الماضية، بعد تداول صورها الحديثة، وسط تعليقات بالمئات من متابعيها، الذين استغربوا هذا الاختلاف الواضح في ملامح وجهها، مقارنة بصورها التي توثقها وتشاركها لمحبيها عبر حساباتها، والتي تطل فيها بمكياج.

وقبل أشهر قليلة، علقت الفنانة المغربية على اختلاف ملامح وجهها، وعزت ذلك إلى أنها اكتسبت وزنًا زائدًا بسبب حملها وولادتها، وأضافت أنها تحاول إنقاص وزنها بممارسة التدريبات الرياضية.11210909