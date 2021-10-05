شاهد .. قصتهما أيقونة للحب والرومانسية.. حكاية نجمة الشاشة العربية التي خدعها عمر الشريف

انت الان تتابع خبر قصتهما أيقونة للحب والرومانسية.. حكاية نجمة الشاشة العربية التي خدعها عمر الشريف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

رغم افتراقهما بعد 20 عامًا تقريبًا من الزواج، الذي أثمر عن ابنهما طارق، وارتباطها هي بزوج آخر بعده، أحبته وسعدت بحياتها معه، إلا أن الجمهور مازال يعتبر قصتهما أيقونة للحب والرومانسية، هما الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة الذي يستعرضها "أحداث نت"، في هذه السطور.



قال عمر الشريف في لقاء صحفي سابق أنه خدع فاتن في لقائه الأول، فبعد أن وقع اختيار المخرج يوسف شاهين عليه ليؤدي دور البطولة في فيلم "صراع في الوادي"، تبقى أمر واحد أن تراه70398560

البطلة وهي فاتن وتوافق عليه، وبالفعل دعتهما لتناول كوب شاي في منزلها، ولشدة تمسكه بالتجربة فكر أن أدائه التمثيلي قد يكون أقل من المتوقع ولا يؤهله لهذا الدور، فاختار أن يؤدي أمامها مشهد من مسرحية "هاملت" لشكببير، قائلا "كنت أعرف أنها لن

تفهم كلمة واحدة من الحوار، وأن محاولتها متابعته قد تصرفها عن التدقيق في أدائي، وفعلا راحت فاتن تتابع تمثيلي وهي تتظاهر بالاهتمام ثم أبدت موافقتها ففزت بالبطولة".



وتحدث عن عقبة كبيرة واجهتهما قبل الزواج، وهي اختلاف الديانة فهي مسلمة وهو مسيحي، وكان عليه أن يغير ديانته كي يتزوجها، فقام بتلقيني المبادئ الأساسية للإسلام، نطقت بعدها أمامه الشهادتين، ووقعت على وثيقة سمية تثبت اعتناقي الإسلام".



وبعد الزواج تعاونت الفنانة فاتن حمامة كثيرا مع عمر الشريف، ورغم حبه الكبير لها وإيمانه بان زواجه بها ساعده في استكمال مشواره، إلا أنه كان يتضايق من العمل معها، موضحا "كان في أعماقي شعور دفين بأن شمسها تخسف وجودي، وعندما كنت أمثل فيلما مع غيرها من الممثلات أشعر بالحرية، أشعر ساعتها فقط أني ملك نفسي واني البطل فعلا".



فاتن حمامة إحدى نجمات زمن الفن الجميل، لُقبت بسيدة الشاشة العربية، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام المهمة، بينها: "الخيط الرفيع"، "أفواه وأرانب"، "أريد حلا"، "الحرام"، "صراع في الميناء"، "ولا عزاء للسيدات"، "امبراطورية م"، "الطريق المسدود".70398560