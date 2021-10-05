اخبار الخليج / اخبار اليمن

بـ"الشورت".. هبة نور تحبس الأنفاس بظهورها العصري!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر بـ"الشورت".. هبة نور تحبس الأنفاس بظهورها العصري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:57 صباحاً | (خليج الجزيره)

​شاركت الفنانة السورية ​هبة نور جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة عصرية.

 25097093

 

وظهرت الفنانة هبة وهي ترتدي شورت أزرق اللون قصير جدًا، وبلوزة سوداء اللون، فيما اعتمدت بوضع ماكياج خفيف.

 

 

كما وأعجب الجمهور والمتابعين بصور الفنانة السورية التي نشرتها عبر “انستغرام”.

 

 

حيث علق إحدى المتابعات :”يالطاافتك وحلاووتك”، فيما علقت أخرى :”جمالك حبوش حبيبي”.

064b8c29ba.jpg

e4a1c6b967.jpg

c5ad4678ac.jpg25097093

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا