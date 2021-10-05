انت الان تتابع خبر بـ"الشورت".. هبة نور تحبس الأنفاس بظهورها العصري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:57 صباحاً | (خليج الجزيره)

​شاركت الفنانة السورية ​هبة نور جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة عصرية.

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وظهرت الفنانة هبة وهي ترتدي شورت أزرق اللون قصير جدًا، وبلوزة سوداء اللون، فيما اعتمدت بوضع ماكياج خفيف.

كما وأعجب الجمهور والمتابعين بصور الفنانة السورية التي نشرتها عبر “انستغرام”.

حيث علق إحدى المتابعات :”يالطاافتك وحلاووتك”، فيما علقت أخرى :”جمالك حبوش حبيبي”.

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