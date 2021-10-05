انت الان تتابع خبر هاجر أحمد تدخل العناية المركزة بسبب إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 11:03 صباحاً | (خليج الجزيره)

كشف نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الشابة هاجر أحمد بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

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وأعلنت هاجر أحمد عن مرضها في ساعة متأخرة من مساء السبت من خلال نشرها صورة لذراعها مركب فيها محاليل على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“.

وعلقت هاجر أحمد على الصورة: يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين“، دون أن تعلن عن تفاصيل مرضها.

وقال أشرف زكي في تصريحات لـموقع ”إرم نيوز“ إن الفنانة هاجر أحمد مصابة بفيروس كورونا، وحالتها الصحية صعبة للغاية، حيث تتواجد الآن بالعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك لنقص نسبة الأكسجين بالدم، مشيراً إلى منع الزيارة عنها، حيث تخضع الان لبروتوكول العلاج المخصص لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف نقيب الممثلين المصريين، أن النقابة على تواصل دائم بزوجها، ولن تتوانى في تقديم الدعم لها في أي لحظة، مطالباً الجمهور بالدعاء لها.

وكان آخر ظهور للفنانة هاجر أحمد حلولها منذ أيام ضيفة على برنامج ”معكم منى الشاذلي“، وتحدثت عن نشأتها وأسرتها، وعن زوجها ودخولها الفن34707933