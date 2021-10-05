شاهد .. بعد سخريتها من زوجته الجديدة.. أحمد سعد يرد الصاع صاعين ويوجه صفعة قاسية لسمية الخشاب

انت الان تتابع خبر بعد سخريتها من زوجته الجديدة.. أحمد سعد يرد الصاع صاعين ويوجه صفعة قاسية لسمية الخشاب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدم الفنان المصري أحمد سعد، طلبا لمحكمة الأسرة بالإسكندرية باستدعاء طليقته الفنانة سمية الخشاب.

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وأحالت محكمة الأسرة بالإسكندرية طلب أحمد سعد بإلزام حضور الفنانة سمية الخشاب، إلى جلسة حلف اليمين الحاسمة، بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر، عن فترة زواجهما، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وجاء قرار الإحالة عقب الطعن الذي تقدم به محامي أحمد سعد على حكم أول درجة الصادر من محكمة الأسرة في 30 مارس/ آذار الماضي، لتنظره محكمة الاستئناف خلال جلسة الأسبوع الأخير، لدور الانعقاد من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت محكمة الأسرة المصرية، قضت مؤخرا، بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لطليقته الممثلة سمية الخشاب، لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجهما.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد في وقت سابق، التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

و يذكر أن سمية الخشاب رفعت دعوى قضائية سنة 2019 بمحكمة أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

إهانة سمية الخشاب

تزامنًا مع أول ظهور للمطرب أحمد سعد مع زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني في برنامج «90 دقيقة»، قبل أيام غردت الفنانة سمية الخشاب على تويتر بجملة ظن متابعوها أنها تقصد بها سعد وزوجته، خاصة أنه تحدث عن إجراءه تجميلا في فكه وتحدثت زوجته عن أنها حلوة الروح ولا يهم الشكل.

وكتبت سمية الخشاب عبر تويتر: «‏من برا يعلم الله ومن جوا برضه يعلم الله»، ليتساءل متابعوها هل تقصد الرد على أحمد سعد؟

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد هنأت أحمد سعد عند إعلان زواجه الأخير من أنها لاترغب في استضافته في برنامجها للحديث عن أزمة أو مشكلة زوجية بعدما كان لقاءه الأخير معها في برنامجها«شيخ الحارة» عن أسباب طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.

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