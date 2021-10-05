شاهد .. دانا جبر تثير الغرائز بملابس فاضحة وقبلات حميمية مع شخصية معروفة.. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

في كل فترة، يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أبرز صور ولقطات الفنانة السورية دانا جبر، والتي ظهرت بها بإطلالات، ووضعيات جريئة، سواء ما تنشره عبر حسابها في إنستغرام، أو ظهورها في المسلسلات التي تشارك فيها، ويأتي إهتمام الجمهور بتداول صور دانا جبر، لأنها تغلق خاصية التعليقات على صورها واطلالاتها منذ تعرضها لتسريب صورها ومقاطع فيديو جريئة خاصة بها، وتفاديا للإنتقادات.

77682216

ومن أبرز الصور التي عرضت دانا جبر للإنتقاد، ظهورها الجريئ في مسلسل سنة أولى زواج مع الفنان يزن السيد، حيث ظهرت دانا في بعضها بوضعيات مثيرة، اعتبر الجمهور انها تعمدت إثارة الغرائز، ففي احدى الصور وقفت دانا جبر بأحضان يزن السيد، وهي ترتدي فستان بيج ضيق جدا مكشوف الصدر، كما ارتدت فساتين جريئة كشفت بها عن مناطقها الحساسة، وفي لقطة أخرى ظهرت دانا جبر وهي تقبل يزن قبلة حميمية مثيرة.وفي لقاء اذاعي عبر احدى اللقاءات الصحفية التي جرت معه، أشاد النجم السوري يزن السيد، بقدرات الفنانة دانا جبر، وكشف عن الظلم الذي من الممكن أن يتعرض له الفنان في الوسط الفني، واعتبرها فنانة موهوبة، وتتمتع بجمال خارق، الا ان الفرص أمامها لا ترقى لكي تخرج موهبتها كما يجب.

77682216