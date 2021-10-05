شاهد .. أدى إلى أزمة في الرقابة الفنية وعَرّض كوادرها للمعاقبة.. قصة اقوى فيلم جريء في تاريخ السينما المصرية

انت الان تتابع خبر أدى إلى أزمة في الرقابة الفنية وعَرّض كوادرها للمعاقبة.. قصة اقوى فيلم جريء في تاريخ السينما المصرية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تمر الرقابة على المصنفات الفنية في مصر بأزمة كالتي مرت عام 1977 بسبب فيلم "المذنبون"، فقد أدى سماح الرقابة للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا السماح ، وصدور قوانين رقابية جديدة.



وكان فيلم "المذنبون" رابع فيلم روائي للمخرج "سعيد مرزوق" وقد كتب له القصة "نجيب محفوظ " بينما السيناريو والحوار لـ"ممدوح الليثى"، وتدور أحداثه على شكل تحقيق بوليسى حول مقتل ممثلة سينمائية مشهورة أثناء إحدى السهرات والتي ضمت مجموعة كبيرة من شخصيات المجتمع المختلفة،53825672

وعندما يتم التحقيق مع هذه الشخصيات باعتبارهم متهمين في جريمة القتل يتضح أن لكل منهم جريمة فساد لا تقل عن القتل في بشاعتها، فهذا ناظر مدرسة يسرب الامتحان ..وهذا طبيب يجرى عمليات إجهاض .. وهذا مهندس يغش في البناء .. وهكذا.



كان الفيلم صارخاً في تعريته للفساد بشكل يبدو غريباً على السينما المصرية، بالإضافة لاحتوائه على كم كبير من المشاهد الجريئة، لكن عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأولى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى واستقبله بشكل ممتاز من النقاد العالميين جعل الرقباء يميلون إلى السماح بعرض الفيلم خاصة أن فيلم "الكرنك" الذي دارت حوله مشاكل رقابية عام 1975 كان قد تقرر عرضه بقرار سياسي وهو ما يعنى أن الاتجاه العالم للدولة يميل لتشجيع حرية التعبير، وبالفعل وافقت الرقابة على عرض الفيلم واتم عرضه في عدة عواصم عربية.



وبعد عرض الفيلم تلقى مجلس الشعب العديد من خطابات المصريين العاملين بالخارج تطالب بأخذ موقف من فيلم "المذنبون" لأنه يسئ لهم في البلاد التي يعملون بها، لما يحمله من تعرية لانحرافات المجتمع المصرى وفساد كثير من شرائحه.

وأحال المجلس هذه الخطابات لوزير الإعلام والثقافة في ذلك الوقت فقرر إيقاف عرض الفيلم وتحويل ملفه الرقابى بالكامل للنيابة الإدارية لمعاقبة الجهاز.



وأصدر القرار عام 1976 بشأن تشديد القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية وهو القرار الذي اعتبره السينمائيون جريمة في حق السينما المصرية، حيث كان أهم ما جاء في بنوده، منع جميع المشاهد والحركات والعبارات ذات الدلالة الجنسية، منع مشاهد الرقص، عدم عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر، عدم عرض الانتحار، عدم عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس في نفوس الجماهير.



أما جهاز الرقابة فقد تمت إحالة رئيسته إلى المعاش وتحويلها بصحبة 14 آخرين من الجهاز إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.53825672