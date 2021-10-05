شاهد .. أسرار وطرق الخلطة المعجزة : ملعقة الحلبة السحرية في إزالة التجاعيد نهائياً وبلا عودة وشد وتبييض البشرة في آن واحد

انت الان تتابع خبر أسرار وطرق الخلطة المعجزة : ملعقة الحلبة السحرية في إزالة التجاعيد نهائياً وبلا عودة وشد وتبييض البشرة في آن واحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

الكثير من الأشخاص يرغبون في الحصول على وجه مشدود خالي من التجاعيد وبسبب ذلك يقومون بشراء مستحضرات تجميل للحصول على بشرة خالية من التجاعيد ووجه أبيض

66394752

ومشرق، ولكن هذه المنتجات لا تفيد كثيرا وتحتاج الكثير من الوقت والجهد ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الحلبة لتبييض وشد التجاعيد فتابعونا.



خلطة الحلبة لتبييض وشد التجاعيد

ملعقة حلبة مطحونة.

ملعقة كركم.

2 ملعقة من جل الألوفيرا.



نصف ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان. كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء ونضع به الحلبة مع الكركم ثم نضيف الماء ونقلب حتى تتجانس المكونات يرفع الخليط على النار حتى الغليان



نتركه حتى يهدأ قليلا ثم نضع جل الألوفيرا وزيت بذر الكتان ونخلط المكونات ثم يوضع المزيج في وعاء محكم الغلق.



نترك المزيج في الثلاجة حتى يبرد تماما ثم يوضع على الوجه يوميا قبل الذهاب للنوم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء ويجفف وسوف تندهشي من النتيجة.

خلطة الحلبة والعسل



نقوم بطحن نصف كوب من الحلبة ثم نضع عليها 5 ملاعق من العسل الأبيض مع 3 ملاعق من زيت الزيتون وأيضا ملعقة من زيت الخروع.

نقلب المكونات حتى تتجانس ثم يغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة ونضع هذا المزيج عليها مع التدليك برفق.



نتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء والصابون تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهرين للحصول على وجه مشدود خالي من التجاعيد.

خلطة الحلبة والبيض



نضع كوب إلا ربع من الحلبة المطحونة مع 3 بيضات ثم نضيف 3 ملاعق من زيت الصبار مع رشة من الجيلاتين وقطرات من زيت الوز.



نخلط المكونات جيدا لحين الحصول على قوام متماسك ثم يوضع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد.66394752