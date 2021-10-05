شاهد .. النجمة المصرية احدى اكثر نجمات الفن اثاره ..تركت حياة القصور من أجل الفن ولاقت مصير السندريلا!!

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية احدى اكثر نجمات الفن اثاره ..تركت حياة القصور من أجل الفن ولاقت مصير السندريلا!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

إحدى أكثر نجمات الفن إثارة للجدل فى القرن الماضى، فبغض النظر عن موهبتها التمثيلية التي أكسبتها طابعًا خاصًّا، فإن في حياتها العديد من الأحداث والوقائع

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ما جعلت منها في فترة من الفترات متصدرة صفحات الجرائد والمجلات، حتى وفاتها لم تكن هادئة كحياتها.



1- اسمها الحقيقي أمينة شكيب، وهي من مواليد 25 ديسمبر 1913.

2- ترجع أصولها إلى أسرة شركسية ثرية، فوالدها كان مأمورًا لقسم بوليس حلوان، وجدها كان ضابطًا بالجيش في عهد الخديو إسماعيل،

أما والدتها فكانت سيدة أرستقراطية تتقن العديد من اللغات منها التركية والألمانية والإيطالية واليونانية، ولها أخت تكبرها بـ4 سنوات، هي زينب، أو الفنانة زوزو شكيب، فكان يطلق عليهما في الوسط الفني "الشكيبتان".



3- عاشت في القصور والسرايات، وتلقت تعليمها بمدرسة العائلة المقدسة، فأتقنت اللغتين الإسبانية والفرنسية



4- عانت من قسوة معاملة والدها، الذي كان يمنعها وأختها من الخروج من المنزل إلا من أجل الذهاب إلى المدرسة.



5- توفي والدها بشكل مفاجئ وهي بعمر الثانية عشرة، ودخلت والدتها في صراع عنيف مع أهل الزوج على الميراث، حيث طلبوا منها تسليم الشقيقتين أمينة وزينب لتولى مسئوليتهما وهو ما رفضته الأم، فتم حرمانهن من الميراث مما اضطر الأم إلى النزول للعمل حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتيها.



6- تزوجت لأول مرة في سن صغيرة من ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء آنذاك، ظنًّا منها أنها ستعيش حياتها بحرية وانطلاق، إلا أنها فوجئت بأن زوجها أكثر تزمتًا من والدها، حيث منعها من الخروج بشكل نهائي، بل وتزوج بعد 3 أشهر من أخرى وحبسها وحيدة وهي حامل في طفلها الأول، فلم تتحمل الصدمة وأُصيبت بشلل مؤقت، وبعد شفائها منه طلبت الطلاق فرفض الزوج في بادئ الأمر وبعد إلحاح منها استجاب لطلب زوجته.

7- بعد الطلاق قررت أن تحقق حلمها في التمثيل، فراحت تتجول بين الاستوديوهات، إلى أن وجدت فرصتها الأولى من خلال جماعة أنصار التمثيل والسينما، فانضمت لها وتدربت فيها لفترة.65895207