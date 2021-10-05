شاهد .. هذه الفنانة العربية من قمة المجد والشهرة إلى الاستغاثة وطلب المساعدة المالية .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة العربية من قمة المجد والشهرة إلى الاستغاثة وطلب المساعدة المالية .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري عن معاناتها الحالية وأنّها تعيش وضعاً صعباً وإستثنائيًا كونها تمر بأزمة مادية فرضت عليها البقاء في بريطانيا.



وفي التفاصيل، نشرت مي مجموعة من مقاطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "انستقرام" أشارت من خلالها إلى أنّها تواجه دعوى قضائية في لندن منذ ما يقارب السنة ويتطلب الأمر تأمينها مبلغ 15 ألف جنيه استرليني. 10111925

وناشدت الفنانة اللبنانية متابعيها لمساعدتها وإعطائها المبلغ مؤكدةً أنّها ستعتبره دينًا عليها على أن تسدده لاحقاً بالطريقة المناسبة.



وسردت مي الحريري المشكلة الكبيرة التي تعاني منها خلال تواجدها في بريطانيا، داعية الأشخاص الذين يحبونها إلى تقديم يد العون لها ومساعدتها ماديا لتخطي أزمتها.



وأشارت مي حريري إلى أنها تمر بموقف صعب واستثنائي، فرضته عليها الدعوى القضائية التي رفعها ضدها الظالمين حسب وصفها، ما أجبرها على البقاء في بريطانيا حوالي السنة.



وتابعت قائلة:"بليز انا بحاجة إلى 15 ألف باوند، لدفعها كتكاليف للانتهاء من القضية التي رفعت ضدي، لو سمحتم ساعدوني لكي لا يتم تأجيل المحاكمة".



كما كشفت أن هناك أمورا تحدث في هذه القضية، مؤكدة أنه لا يمكنها التطرق إليها، داعية الأشخاص الذين يحبونها إلى إقراضها هذا المبلغ لحين انتهاء القضية ويتم بعد ذلك الاتفاق على كيفية تسديد هذا الدين.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، إذ أبدوا تعاطفتهم مع مي حريري وللوضع الذي تمر فيه، متمنين أن تخرج من هذا الظرف الصعب الذي فرض عليها البقاء في بريطانيا ومنعها من العودة إلى بلدها لبنان.

كما اعتبر عدد من المتابعين أن الفيديو يظهر حالة الرعب التي تعيشها مي حريري، إذ ظهرت متلعثمة في كلماتها، مؤكدين أنها تعمدت وضع النظارات السوداء لإخفاء حالة الحزن الذي تمر به.



في حين أكد آخرون أن تصرف مي حريري ينم عن قوة شخصية، إذ عمدت إلى طلب المساعدة مباشرة من دون اللجوء إلى طرق ملتوية للحصول على المال.10111925