انت الان تتابع خبر وفاء عامر بعد مشاهدها الجريئة مع الزعيم: مشوفتش فنان بيتكسف من الستات زي عادل إمام! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:18 مساءً | (خليج الجزيره)

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن رأيها في الفنان القدير عادل امام، ولا سيما في كواليس فيلم "الواد محروس بتاع الوزير".

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وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "عادل إمام راجل محترم ومؤدب إلى درجة كبيرة، ومشوفتش فنان بينكسف من الستات زيه، ولما يبدأ التصوير بيبقى كله همه التركيز أمام الكاميرا".

وتابعت: "عادل إمام الفنان الوحيد في العالم اللي قدر يحقق المعادلة الصعبة أنه برغم كبر سنه لا يزال رقم 1".

دعمت الفنانة وفاء عامر شقيقتها آيتن بعد تلقيها تهديدات عبر هاتفها من أشخاص مجهولين من خارج مصر.

وكتبت وفاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قالت فيها: "مش بالتهديد يا رجالة ولا بالمناصب ولا بالفلوس.. البلد بلد قانون واللي معاه ربنا يمشي على المية".

ولم توضح آيتن عامر هُوية الأشخاص الذين يهددونها أو السبب وراء ذلك حيث كتبت أيضًا تدوينة قالت فيها: "هو إنتو مش قادرين تبعتوا لي رسايل التهديد من جوه مصر عشان عارفين إنْ ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من بره مصر تبعتوا لنا بيها رسايلكو الهبلة دي!!!!!".13811620