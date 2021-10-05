انت الان تتابع خبر محمود المهدي يتغزل بزوجته منة عرفة بكل جرأة بكلمات خادشه للحياء! أمام الملأ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:26 مساءً | (خليج الجزيره)

فودة:تغزل الفنان محمود المهدي في زوجته الفنانة منة عرفة ونشر صورة تجمعهما من عقد قرانهما

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وعلّق "محمود" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مكنش يوم كتب كتابي كان يوم كتب ميلادي، وللشباب برضو مش عيب إنك تقول كلمتين حلوين لخطيبتك أو مراتك الكلمتين دول هيعدولك يوم كامل مرتاح

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي

ونشرت "منة" صورة مع زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر وغيرهم51963805